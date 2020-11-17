قالت الفنانة لبلبة، إن الكمامة التي ارتدتها في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة المرتقبة من مهرجان القاهرة السينمائي، كانت هدية عيد مولدها الأخير من إحدى صديقاتها.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الإثنين، أن الجميع استغرب من الكمامة، ذاكرة أنها كانت ملتزمة بها حتى انتهت فعاليات المؤتمر وعادت إلى المنزل: «ماشيلتهاش، حتى ماحطتش روج»، حسب تعبيرها.

وذكرت أن جميع من حضروا كانوا ملتزمين بارتداء الكمامة أيضًا، مضيفة أنه لا بد من التزام الجميع وخوفهم على صحة بعضهم البعض.

وأعربت عن سعادتها باختيارها ضمن لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي، مضيفة: «روحت 18 دورة في مهرجان كان على حسابي، غير ما لفيت بأفلامي لأني غاوية اتفرج»، وفقًا لوصفها.

ولفتت إلى أن الأفلام التي كانت تشاهدها في المهرجانات هي ما غيرت أفكارها، متابعة: «لازم نغير مانقدرش نضحك على الناس، ولازم الجمهور يشوف الأدوار المختلفة للفنانين».

وأعلن المنتج محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، الإثنين، عن لجان تحكيم الدورة 42 التى ستقام فى الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، للإعلان عن تفاصيل الدورة المرتقبة، المقامة فى ظل ظروف استثنائية فرضها فيروس كورونا.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية التى يتنافس على جوائزها 15 فيلما، المخرج والسيناريست الروسى أليكساندر سوكوروف، الذى يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين فى روسيا، ومن ضمن الأعضاء الفنانة المصرية لبلبة.