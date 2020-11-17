ميركل تتوقع طفرة نمو قوية للعام القادم

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأنها تتوقع للعام القادم "طفرة نمو قوية"، شريطة أن تسيطر الدولة على انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وأن تكون اللقاحات في المتناول.

وأشارت ميركل اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الشهيرة، إلى برامج المساعدة الخاصة بالحكومة الاتحادية لأجل الأوساط الاقتصادية، لافتة إلى أن الحكومة الألمانية قدمت نصف طلبات المساعدة في ظل وباء كورونا للمفوضية الأوروبية في بروكسل، موضحة أنه يجب أن توافق المفوضية أولا على تقديم دعم حكومي بدءا من حجم معين، حتى لا تحدث تشوهات في السوق الأوروبية.

وأضافت المستشارة أن ألمانيا يمكنها تقديم هذا الدعم بنفسها؛ لأن الوضع المالي للحكومة بعد السياسة التي تم إتباعها الأعوام الماضية يعد جيدا، لافتة إلى أن العمل بنظام الساعات المختصرة يثبت نجاحه.

وقالت ميركل إن تفشي وباء كورونا أدي إلى حدوث دفعة في الرقمنة، وأكدت أنه من المهم بصفة خاصة إتاحة المشاركة في الحصص المدرسية عن بعد بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، وقالت إنها مسألة عدالة أنه يجب ألا يتحول التلاميذ ذوي الحاجة لدعم إلى خاسرين في ظل الوباء.

وأشارت إلى أن الحكومة الاتحادية والولايات قررت تجنب إغلاق للمدارس ورياض أطفال على نطاق واسع، إذا كان ذلك ممكنا.

وفي سياق متصل، أوضحت ميركل أن اتفاقية التجارة الآسيوية عبر المحيط الهادئ التي تم إبرامها أول أمس الأحد ستزيد من الضغط، وقالت إن الصين حققت أكبر اتفاقية تجارة حرة بالعالم مع 14 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأشارت إلى أن" إغراء حماية الاقتصاد الخاص (بنا) من خلال حواجز تجارية يعد كبيرا حاليا"، ولكنها حذرت من أن هذا يهدد بخطر التسبب في إجراءات انتقامية، وقالت: "هناك دوامة انحدار"، ولكنها أكدت أنه من المهم إصلاح نظام منظمة التجارة العالمية.