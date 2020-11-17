الإكوادور تعتزم توقيع «المرحلة الأولى» من اتفاق التجارة الحرة مع أمريكا

قال وزير التجارة في الإكوادور إيفان أونتانيدا، إن بلاده تعتزم التوقيع على اتفاق يعتبر جزءا أساسيا من اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن الاتفاق سيترك الموضوعات الحساسة مثل المنتجات الزراعية لكي تتفاوض عليها الحكومة الإكوادورية الجديدة التي ستتولى السلطة في مايو المقبل.

ويتضمن الاتفاق المنتظر أربعة فصول أساسية تشمل تسهيل حركة التجارة الثنائية والإجراءات الرقابية على السلع ومزايا الشركات الصغيرة والمتوسطة وإجراءات مكافحة الفساد.

وكانت الإكوادور انسحبت في عام 2006، من اتفاق تجاري كان قد تم توقيعه. ومنذ ذلك الوقت دخلت في اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية وتجري مفاوضات بشأن اتفاق للتجارة مع بريطانيا حاليا.