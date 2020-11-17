قتيلان ومصابان إثر انفجار بمنطقة صناعية في إسرائيل

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لقي شخصان حتفهما وأصيب آخران؛ جراء انفجار بمنطقة صناعية في إسرائيل.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على موقعها الإلكترني، أن الانفجار وقع بالمنطقة الصناعية في مدينة أشدود الساحلية.
ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.