عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد إنقاذ دبلوماسي بريطاني لفتاة كانت على وشك أن تغرق في الصين.

وأنقذ القنصل العام البريطاني في مدينة تشونغتشينغ الصينية، ستيفن إيليسون، فتاة في الـ24 من العمر، بعد أن لاحظ انزلاقها وسقوطها في نهر.