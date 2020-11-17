روسيا تنظم رحلة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية 8 ديسمبر 2021

تخطط روسيا لتنظيم رحلة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية العام المقبل، تستمر لما يقارب الأسبوعين، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وبحسب تقرير لشركة "إنيرجيا" الروسية لصناعة الصواريخ وأجهزة الفضاء، نشر يوم اليوم الثلاثاء، من المقرر أن تنطلق الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية في 8 ديسمبر 2021.

وأشار تقرير الشركة الروسية إلى أنه "من المتوقع أن تستمر الإقامة في المحطة 12 يوما فقط".

وأكد التقرير على أن سيتم إرسال الرحلة على متن مركبة الفضاء سويوز "إم إس-20".

ولفت التقرير، إلى أن المركبة ستنقل سائحين إلى محطة الفضاء الدولية، دون ذكر أي تفاصيل.

كان مدير عام شركة "غلافكوسموس"، دميتري لوسكوتوف، أعلن مطلع سبتمبر الماضي، أن روسيا تقوم بعرض رحلات على سائحي الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في إطار برنامج موسع مع إقامة مطولة في محطة الفضاء الدولية تصل إلى شهر واحد.

وتشمل الخيارات الإضافية التي عرضها دميتري لوسكوتوف، إمكانية الخروج إلى الفضاء المفتوح، والتحضير لرحلة من دون جاذبية باستخدام طائرات خاصة والمساعدة في تنفيذ البرنامج العلمي الخاص في المدار وإنشاء مجموعة تغذية خاصة.