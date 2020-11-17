إذاعة فرنسية تنشر بطريق الخطأ نعيا لحوالي 100 شخصية مازالت على قيد الحياة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشرت إذاعة "راديو فرنسا الدولى" نحو 100 نعي بطريق الخطأ لشخصيات شهيرة كانت قد أعدتها للإذاعة في حالة وفاتهم.

وأعلنت الإذاعة أمس الاثنين لفترة قصيرة وفاة الملكة إليزابيث، ورئيس الوزراء الفرنسي الأسبق لوران فابيوس، والممثل آلان ديلون والممثلة لين رينو، ورجل الأعمال برنار تابي، رغم أنهم على قيد الحياة.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية في بيان "أدت مشكلة فنية إلى البث والنشر الخاطئ لمواد تتعلق بنعى لوفيات على موقعنا"، معتذرة للأشخاص المعنيين.

وقالت الإذاعة إن مواد النعي غير المحررة ظهرت تلقائيا على بعض المواقع الشريكة، بما في ذلك ياهو و "إم إس إن" وتويتر.

وأوضحت الإذاعة: "يعد صحفيونا لمحات شخصية مسبقا، مثلما هو الحال في جميع وسائل الإعلام الأخرى، حتى يتسنى لنا، في حالة وفاتهم، أن نقدم للقراء المعلومات ذات الصلة بخلفياتهم بسرعة".

وحذفت الإذاعة ما صدر من مواد النعى بسرعة، لكن الضرر قد وقع بالفعل.