حصلت كالابريا، وهي واحدة من أكثر المناطق الإيطالية تضرراً من وباء فيروس كورونا، على مدير جديد للصحة اليوم الاثنين، بعد استقالة اثنين من شاغلي المنصب السابقين في غضون مدة تزيد على الأسبوع بقليل.

وذكرت مصادر حكومية عقب اجتماع لمجلس الوزراء فى روما أنه تم اختيار أوجينيو جاوديو، العميد السابق لجامعة سابينزا في روما ، لمنصب مفوض الصحة في كالابريا.

وقالت المصادر إن جاوديو سيحظى بدعم جينو سترادا مؤسس جمعية الطوارئ الطبية الإيطالية الخيرية .

وسيحل الاثنان محل جوزيبي زوكاتيلي، الذي استقال في وقت سابق اليوم الاثنين، بعد انتقادات شديدة بسبب مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أشار فيه إلى أن أقنعة الوجه (الكمامة)غير ضرورية ضد الفيروس الفتاك.

وتولى زوكاتيللي هذا المنصب منذ السابع من نوفمبر فقط عندما حل محل المفوض السابق سافيريو كوتيتشيلي الذي طرد بعد أن أجرى مقابلة مع برنامج تلفزيوني.

واعترف كوتيتشيلي ، في حديثه إلى تليفزيون "آر أيه آي" العام، بأن كالابريا لم يكن لديها خطة طوارئ للفيروس المميت، وأعطى انطباعاً بأنه اكتشف خلال المقابلة أن الأمر متروك له لصياغة الخطة.

يشار إلى أن كالابريا بين سبع مناطق أو مقاطعات في إيطاليا – تحت الإغلاق جراء أزمة فيروس كورونا الحادة.

وعلى الرغم من أن لديها عددا قليلا نسبيا من الإصابات، إلا أن نظامها الصحي يكافح من أجل التعامل معها.