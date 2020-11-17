متحدث الرئاسة: مركز قيادة الدولة الاستراتيجي يعد العقل المدير لمصر

قال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مركز قيادة الدولة الاستراتيجي متطور جدًا، ويعتبر هو الوحيد من نوعه في المنطقة المقام على أحدث مستوى.



وأضاف راضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المركز يعتبر العقل الذي يدير الدولة، مشيرًا إلى أنه يحظى باهتمام عالٍ جدًا من نظم الاتصالات الحديثة والقوات المسلحة.



وذكر أن هذا المركز يضم 13 مركزًا فرعيًا، تدير شبكات مغلقة موحدة، لإدارة كيانات ووزارات الدولة كافة، وذلك عن طريق شبكات داخلية للتحكم في الإدارة وتبادل المعلومات والوثائق.



وأوضح أن هناك مركزًا خاصًا بإدارة الدولة، وآخر متعلق بأجهزة الدولة كافة، وغيره خاص بالشبكات الإدارية للوزارات والهيئات، إضافة إلى ذلك الخاص بخدمات الطوارئ، وكذا التنبؤات الجوية.



ولفت إلى أن المركز يضم أطراف الدولة كافة، سواء المدنية أو غير المدنية، مضيفًا أنه يوفر مخازن استراتيجية من جميع السلع، لمواجهة أي طوارئ ممكنة.