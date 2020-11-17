 حزب تركي: لا يمكن لأرودغان التهرب من مسؤولية تدهور الاقتصاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب تركي: لا يمكن لأرودغان التهرب من مسؤولية تدهور الاقتصاد

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 5:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 5:38 م

انتقد حزب "الشعب الجمهوري"، المعارض في تركيا، سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان في إدارة البلاد، لا سيما في الملف الاقتصادي، مؤكدا أنه لن يستطع التهرب من مسئولية تدهور الاقتصاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب فايق أوزتراك ـ حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء ـ "لا يمكنك أن تهرب هذه المرة من المسؤولية بقولك إن صهري خدعني وأطلب من الأمة أن تغفر لي".

وأضاف أوزتراك ـ خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب ـ "بعد أن أفرغ جيوب المواطنين على مدى عامين، وملأ جيوب المؤيدين، ولم يكتفِ بـ9 قصور، هل يتوقع أن ينسى العاطلون عن العمل والحرفيون وأصحاب المشاريع الصغيرة، والمزارعون والمتقاعدون ما عاشوه بمجرد استقالة صهره وقوله سنبدأ التعبئة في الاقتصاد؟!"، متسائلاً: "هل تعتقد أن المواطنين عميان أو أغبياء؟".

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