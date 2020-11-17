تُصدر الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة محاكمة المتهم مصطفى علي، في القضية رقم 765 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"حرق مبني حي الوراق".

وأحالت النيابة المتهمين بعدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف احكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف، وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.