الشرطة التايلاندية تستخدم مياه مخلوطة بالغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين

استخدمت الشرطة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، مياه مخلوطة بالغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة المطالبين بإجراء إصلاحات.



واحتشد المتظاهرون في بانكوك للقيام بمسيرة إلى البرلمان للضغط على النواب للموافقة على مجموعة مقترحة من التعديلات الدستورية.



وأقامت الشرطة الحواجز ونشرت مدافع المياه خارج البرلمان، حيث حمل المتظاهرون المظلات والخوذ.



وقال نائب المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتانشارون، للصحفيين، إن الشرطة استخدمت المياه المخلوط بالغاز المسيل للدموع فقط بعد مطالبة المتظاهرين بالتفرق، وبعد استخدام المياه النظيفة.



وأضاف أن هذه الأساليب متوافقة مع الأساليب الدولية للسيطرة أعمال الشغب.



ويطالب المتظاهرون المناهضون للحكومة يوميا تقريبا منذ يوليو الماضي، بتشكيل حكومة ودستور جديدين وإجراء إصلاحات في النظام الملكي القوي.



وواجهت الحركة "غير العنيفة"، أعمال قمع قوية من جانب السلطات.



واحتشدت مجموعة أصغر من المؤيدين للملكية أمام البرلمان اليوم؛ للوقوف في وجه الحركة الأكبر حجما المناهضة للحكومة.