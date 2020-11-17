 الشرطة التايلاندية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة مؤيدة للديموقراطية - بوابة الشروق
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الشرطة التايلاندية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة مؤيدة للديموقراطية

الشرطة التايلاندية-صورة أرشيفية
الشرطة التايلاندية-صورة أرشيفية
هديل هلال:
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 6:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 6:02 م

أطلقت الشرطة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه؛ لتفريق متظاهرين مطالبين بتعزيز الديموقراطية حاولوا الاقتراب من البرلمان، حيث كان النواب يناقشون احتمال إدخال تعديلات على الدستور الذي وضعه الجيش.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، تشهد تايلاند منذ أشهر تظاهرات يقودها طلاب للمطالبة بإصلاح للدستور والنظام الملكي، وباستقالة رئيس الوزراء الحالي.

ونزل عدة آلاف من المتظاهرين الثلاثاء إلى الشوارع المحيطة بمبنى البرلمان الذي قطعت شرطة مكافحة الشغب الطرق المؤدية إليه بكتل إسمنتية وأسلاك شائكة.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق محتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز، واستخدمت في وقت لاحق مياه تحتوي على مادة تسبب تحرقا، ما دفع بالمتظاهرين إلى المسارعة لغسل عيونهم.

وقال أحد قادة المتظاهرين عبر مكبر للصوت: "ما الذي تفكر فيه الشرطة باستخدام خراطيم المياه ضد الناس؟ الشرطة تخدم ديكتاتورا".

واضطرت الشرطة للتراجع عندما أعاد المتظاهرون رمي عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاه عناصرها، ونقل 5 أشخاص إلى المستشفى للعلاج، وفق مسؤولين طبيين.

وتشهد تايلاند تظاهرات يقودها طلاب منذ يوليو للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا، الذي تولى السلطة في انقلاب عام 2014، وبإصلاح للدستور الذي وضعه العسكريون.

والبعض في حركة الاحتجاج يطالبون بإصلاح النظام الملكي، وهو موضوع كان من المحرمات، ما أثار صدمة في المؤسسة الملكية التايلاندية.

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