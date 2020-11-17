 فيديو.. بايدن يهاجم ترامب: يلعب الجولف ولا يهتم بشيء - بوابة الشروق
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فيديو.. بايدن يهاجم ترامب: يلعب الجولف ولا يهتم بشيء

ترامب يلعب الجولف
ترامب يلعب الجولف
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 2:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 2:23 ص

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن إدارته تعمل على تخصيص الأموال الضرورية لتأمين الوظائف؛ في ظل أزمة فيروس كورونا، مهاجمًا الرئيس دونالد ترامب: «يلعب الجولف ولا يهتم بشيء وهم أمر يتعذر فهمه».

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أنه «لا يعلم ما إذا كان ترامب يمتلك الشجاعة ليرى ما يحدث»، قائلًا إن خطته تعتمد على تقديم معدات الحماية الطبية والأموال والسماح بالحصول على تمويل وإجراء الاختبارات ودعم الشركات الصغيرة.

ونوه إلى أن «بعض الأمريكيين يفقدون منازلهم والتأمين الخاص بهم، فضلًا عن أنه لم يعد بمقدورهم تأمين الرهن العقاري ومنهم من يفشل في دفع الإيجار»، مضيفًا أن «أصحاب الملايين يتعذر عليهم إدارة الأعمال في ظل أزمة كورونا».

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