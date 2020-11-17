الأمم المتحدة: معايير اختيار «الرئاسى» الليبى ورئيس الوزراء فى 23 نوفمبر

ترحيب أمريكى بالتقدم المحرز فى الحوار السياسى بتونس.. وإيطاليا: ليبيا لن تعود لحالة الفوضى السائدة قبل أشهر

قالت الممثلة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة، ستيفانى وليامز، إن خارطة الطريق الصادرة عن الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسى الليبى فى تونس ووثيقة الاختصاصات ومعايير الترشح والبيان الصادر عن المشاركات هى المخرجات الرسمية لهذه الجولة.

وأوضحت، فى بيان أمس الأول، أن «المناقشات ستتواصل فى الأسابيع المقبلة عبر الإنترنت حول إصلاح السلطة التنفيذية وحول الدستور»، مضيفة أنه «تقرر بالفعل عقد اجتماع للملتقى عبر الإنترنت فى 23 نوفمبر بهدف التوصل إلى اتفاق حول معايير الاختيار للمجلس الرئاسى بعد إصلاحه ومنصب رئيس الوزراء».

وتوافقت الأطراف الليبية فى ملتقى الحوار السياسى الليبى والبالغ عددهم 75 مشاركا على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، فى 24 ديسمبر 2021.

كما اتفق المشاركون على ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بما يتماشى مع نتائج مؤتمر برلين، وحددوا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسى ورئيس للحكومة منفصل عن المجلس. وحددوا أيضا معايير الترشح لهذه المناصب.

من جهتها، رحبت سفارة الولايات المتحدة بالاتفاق الليبى الذى تم التوصل إليه فى منتدى الحوار السياسى الليبى فى تونس لإجراء انتخابات وطنية فى 24 ديسمبر 2021.

وأشادت السفارة الأمريكية، بحسب مكتبها الإعلامى، بالجهود المخلصة والمستمرة للمشاركين فى منتدى الحوار السياسى الليبى؛ فى سعيهم إلى توافق فى الآراء حول كيفية تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات قبل هذه الانتخابات.

وأكدت على وقوفها مع جميع الأطراف الليبية المسئولة، حيث يجتمعون فى حوار سلمى لإعادة تأكيد سيادة ليبيا، ورفض التدخل الأجنبى، وبناء مستقبل أكثر إشراقا من خلال العملية الديمقراطية.

وفى روما، قال وكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانيلو دى ستيفانو إن اختتام منتدى الحوار السياسى الليبى فى تونس دون اتفاق على الحكومة الجديدة «ليس تباطؤا سياسيا»، ولكنه تسارع بالنظر إلى الوضع فى ليبيا «قبل شهرين فقط».

وأضاف دى ستيفانو، فى مقابلة مع وكالة «نوفا» الإيطالية: «أعتقد أن ليبيا مع كل أبعاد القضية اليوم لن تعود إلى حالة الفوضى التى كانت سائدة قبل أشهر»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تجتمع مفوضية التجارة الاقتصادية الإيطالية الليبية فى 30 نوفمبر.