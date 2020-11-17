محمد إدريس: التواجد الرئاسي في المحافل الدولية يسمح بطرح الرؤية للقضايا الإقليمية

قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن التواجد الرئاسي في المحافل الدولية هام، مشيرًا إلى أنه يسمح بطرح الرؤية للقضايا الإقليمية والدولية من منظور القيادة.

وأضاف إدريس، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن المشاركة تضمن اللقاء بالقادة الآخرين، وتبادل وجهات النظر، والحديث بشكل مفصل عن قضايا هامة.

وعن مدى الالتزام بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، أوضح أنه لا يتم تنفيذ بعض البنود الملزمة في بعض الأحيان، موضحًا أن واقع المجتمع الدولي له آليات مختلفة تعتمد على بناء تفاهمات ومساحة مشتركة والرؤى بين الدول؛ لتحديد السبيل الأفضل للتحرك.