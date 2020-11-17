 الأمم المتحدة تجند 40 شركة طيران للمساعدة في توصيل لقاح كورونا لفقراء العالم - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تجند 40 شركة طيران للمساعدة في توصيل لقاح كورونا لفقراء العالم

مقر الأمم المتحدة-ارشيفية
مقر الأمم المتحدة-ارشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 10:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 10:22 م
تتطلع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف) المعني بأعمال الإغاثة الإنسانية إلى تجنيد بعض من أكبر مشغلي صناعة الطيران للمساعدة في توزيع لقاح لفيروس كورونا على أفقر دول العالم.

وأجرت منظمة يونيسف، التي تقدم المساعدة للأطفال في العادة، اتصالات مع حوالي 40 شركة طيران أمس الإثنين لوضع خطط للجسر الجوي العالمي وتحديد المهام التي يمكن أن يؤديها كل طرف ، وفقا لما ذكره جلين هيوز، رئيس قسم الشحن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي ساعد في ترتيب الاجتماع، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء .

وتقود منظمة اليونيسف، التي تعد بالفعل أكبر مشتر للقاحات في العالم، الجهود لشراء وتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 92 دولة بتمويل من برنامج التحصين العالمي للقاحات والتحصين، الذي يجمع الحكومات ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

واختارت 80 دولة أخرى ذات دخل مرتفع المنظمة لتحصل لها على اللقاحات التي ستشتريها ، لتتسع الخطة لتشمل 70 بالمئة من سكان العالم.

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