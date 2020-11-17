زيادة الأسعار الاسترشادية على واردات الأحذية يساعد الصناعة المحلية على المنافسة

الشيمى: القرار يوفر عدالة المنافسة بين المنتجات المستوردة والمحلية

قال عدد من مصنعى الأحذية والمنتجات الجلدية، إن زيادة الأسعار الاسترشادية التى حددتها غرفة صناعة الجلود لاستيراد الفوندى «وجه الحذاء» والأحذية المستورد تامة الصنع، يساعد الصناعة المحلية التى تواجه منافسة غير عادلة مع المستورد، مشيرين إلى أن فرض هذه الاسعار فى صالح المصانع المحلية، نظرا لأنه سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة بما يتناسب مع المنتج المحلى وبالتالى يساعد الأخير على المنافسة.

قال محمد نبيل الشيمى، مدير غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن زيادة الأسعار الاسترشادية لاستيراد الفوندى والأحذية المستوردة تامة الصنع، يساعد الصناعة المحلية، لاسيما أن بعض المستوردين يقدمون فواتير للجمارك بأسعار متدنية لـ«الفوندى المستورد»، بما لا يتناسب مع السعر الحقيقى للسلعة، ثم البيع فى السوق المحلية بسعر أقل من المصانع المحلية، وهو ما يؤثر على عدالة المنافسة بين المنتجات المستوردة والمحلية، مشيرا إلى تحديد الأسعار الاسترشادية بناء على دراسة تكلفة الانتاج.

وشكلت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات لجنة فنية برئاسة كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وتضم أعضاء من مجلس إدارة الغرفة لإعادة النظر فى الأسعار الاسترشادية الخاصة بالفوندى والأحذية تامة الصنع وتعديلها، لإنقاذ الصناعة المحلية وفى الوقت نفسه زيادة الحصيلة الجمركية للدولة، وفقا لبيان الغرفة.

وبحسب البيان، حددت الغرفة أسعارا استرشادية بواقع 3 دولارات للفوندى الحريمى، و3.5 دولار للفوندى الرجالى، ورفع سعر الحذاء تام الصنع من 5 إلى 7 دولارات، فيما سيتم دراسة هذه الأسعار من خلال اللجنة وهل هى واقعية أم مرتفعة أم متدنية عن الأسعار التى يتم العمل بها حاليا.

وأوضح الشيمى، أنه عند الافراج عن الفوندى المستورد بالأسعار التى وضعتها الغرفة سترتفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وبالتالى ارتفاع اسعار المنتج النهائى، ومن شأن ذلك أن يحد من استيراد المنتجات التى تغرق السوق بأسعار متدنية.

من جانبه قال مؤمن التميمى، عضو شعبة الجلود باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية بالغرفة التجارية، إن زيادة الأسعار الاسترشادية بالتنسيق مع هيئة الجمارك يعطى فرصة للصناعة المحلية للمنافسة مع المنتج المستورد، نظرا لانها ستؤدى إلى تناسب الاسعار بين المنتج المحلى والمستورد، مشيرا إلى أن أسعار المنتجات المستوردة سترتفع ولكن لا يمكن تحديد نسبة الارتفاع فى الوقت الحالى.

وأوضح التميمى، أن الهدف من تحديد هذه الأسعار هو تقليل الواردات من الأحذية التى تغرق السوق المحلية، حيث سيؤدى القرار إلى تراجع أعداد الشركات المستوردة مع ارتفاع التكلفة، مشيرا إلى أنه اللجنة الفنية ستنعقد خلال الأسبوع الجارى لتحديد الأسعار الاسترشادية المناسبة التى تخدم الصناعة المحلية.

ولفت إلى أنه لا يجب تطبيق الأسعار الاسترشادية على مستلزمات الإنتاج، لأن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع سعر المنتج النهائى المحلى أيضا، وبالتالى ستظل أسعار المنتجات المستوردة منخفضة عن المنتج المحلى.

وأضاف أن أزمة كورونا كانت بمثابة فرصة للصناعة المحلية، حيث تراجعت الواردات بشكل كبير فى ظل تقليل الإنتاج فى الدول التى يتم الاستيراد منها، خاصة الصين التى خفضت الإنتاج بنسبة 25%، مشيرا إلى تراجع حجم المنتجات المستوردة فى الاسواق بأكثر من 60%، حيث كان المنتج المستورد يمثل نحو 80% من الاسواق ليصل إلى نحو 20% فقط بعد أزمة كورونا، مما أعطى الفرصة للصناعة المصرية للازدهار وارتفاع الاقبال على المنتج المحلى، لافتا إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة.

وأوضح التميمى أن الأزمة التى تواجه المنتجالت المحلية حاليا هى عدم توفر مستلزمات الإنتاج المستوردة، مع تراجع أحجام الاستيراد بعد انتشار أزمة كورونا، ما دفع بعض المستوردين إلى رفع اسعار مستلزمات الانتاج بنسبة 150%.

وكان طارق بلال نائب رئيس غرفة صناعة الجلود، قال فى بيان صحفى، إن «التهريب دمر صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية فى مصر»، حيث أدى إلى انخفاض عدد المنشات الصناعية من 25 ألف منشأة إلى 17600 منشأة.

وكانت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات قد طالبت، فى سبتمبر الماضى، بسرعة اتخاذ إجراءات سريعة للقضاء على التهريب فى قطاع الأحذية لإنقاذ المصانع المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة، وزيادة الأسعار الاسترشادية على الفوندى «وجه الحذاء»، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأحذية المهربة، مؤكدة أن حجم الأحذية المهربة فى مصر يتعدى 90 مليون زوج حذاء سنويا ما يسبب خسائر فادحة للمصانع التى تعمل حاليا بأقل من 40 % من طاقتها الإنتاجية.