تاليس الفرنسية تزود أربع سفن حربية ألمانية بأنظمة قتالية

تعتزم مجموعة تاليس الفرنسية تزويد أربع سفن حربية ألمانية بأنظمة قتالية مقابل 5ر1 مليار يورو.



وأعلنت الشركة الفرنسية اليوم الثلاثاء أنها وقعت عقدا بهذا الخصوص مع ترسانة (دامن-فيرفت) الهولندية والتي كانت فازت بصفقة بناء ما يسمى بالسفن القتالية متعددة الأغراض (إم كيه إس 180) للبحرية الألمانية، وكانت السلطات الالمانية قدرت إجمالي تكلفة هذا المشروع بأكثر من خمسة مليارات يورو.



ووصفت تاليس هذه الصفقة بأنها "علامة فارقة مهمة لتطوير صناعة الدفاع الأوروبية"، وتتضمن الأنظمة القتالية أجهزة رادار وأقمار صناعية وتقنية الاتصالات وراجمات الصواريخ.



ومن المنتظر إنتاج هذه الأنظمة في هنجيلو الهولندية وكيل وفيلهلمسهافن في ألمانيا بالتعاون مع عدد من الشركات الألمانية التي ستعمل من الباطن.



ومن المنتظر أن تكون أول هذه السفن جاهزة للاستخدام في 2028.



من جانبه، أكد كريستوف هوبه، رئيس تاليس ألمانيا أن العقد سيخلق وظائف إضافية في ألمانيا.



يذكر أن مجموعة تاليس يعمل لديها في الوقت الراهن 3800 شخص في 11 مقرا لها في ألمانيا.