الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع في أثينا لتفض مظاهرة محظورة

أطلقت الشرطة في أثينا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية اليوم الثلاثاء لإنهاء اشتباك بالأيدى وتفريق مسيرة تم تنظيمها في انتهاك للحظر المفروض لاحتواء فيروس كورونا.



وتمت الدعوة إلى هذه المسيرة، وغيرها من المسيرات والمظاهرات الأخرى، لإحياء ذكرى انتفاضة طلابية عام 1973 ضد المجلس العسكري الحاكم آنذاك. ورفضت السلطات السماح بأي منها بسبب مخاوف صحية تتعلق بالجائحة المستمرة.



وتحدت العديد من الجماعات اليسارية، بما في ذلك الحزب الشيوعي الأوامر واحتشدوا، في وسط المدينة وفي جامعة أثينا.



واشتبك بضع مئات من أنصار الحزب الشيوعي مع الشرطة. ومرت تجمعات في مواقع أخرى دون حوادث ، حيث كان معظم المشاركين يرتدون الأقنعة ويمارسون التباعد الاجتماعي .



وفي 17 نوفمبر 1973، تحصن الطلاب المحتجون على الديكتاتورية في مبنى مدرسة أثينا للفنون التطبيقية. ودعوا السكان إلى الانتفاضة باستخدام أجهزة وشبكات إذاعية ولاسلكية محلية الصنع.