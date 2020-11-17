اتفاق أمريكا والمكسيك على آلية إعفاء الشركات الأمريكية من الازدواج الضريبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جددت الولايات المتحدة والمكسيك جهودهما لمنع دافعي الضرائب الأمريكيين من دفع الضرائب مرتين على السلع التي يتم تصنيعها وتجميعها في المكسيك.

يتضمن الاتفاق الذي تم إعلانه اليوم الاثنين آلية لمعالجة الحسابات الضريبية المعلقة والتي تتفق السلطات الضريبية في كل من الولايات المتحدة والمكسيك على أنها غير متوافقة مع قواعد التسعير الضريبي للهيئة المكسيكية.

كما التزمت الدولتان بالتوصل إلى اتفاق في المستقبل يعالج الموضوعات الاقتصادية والصحية ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت هيئة الضرائب المكسيكية إن الاتفاق الذي تم تجديده مع الولايات المتحدة يلزم دافعي الضرائب في المكسيك بالدخول في اتفاقيات تسعير ضريبي مسبقة مع هيئة الضرائب المكسيكية وفقا للشروط التي سبق الاتفاق عليها من الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق أكثر من 700 شركة صناعية أمريكية تعمل في المكسيك.

ويجدد الاتفاق العمل بإطار التسعير الضريبي لتحويلات الشركات بين المكسيك والولايات المتحدة والذي تم وضعه في 2016.