الرئاسة: السيسي حريص على اختيار أفضل العناصر للالتحاق بالكلية الحربية

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على اختيار أفضل العناصر للالتحاق بالكليات الحربية والمعاهد العسكرية.

وأضاف راضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المعيار الرئيسي لاختيار العناصر للمؤسسة العسكرية، يتمثل في اجتياز الاختبارات بالنجاح، سواء كانت الخاصة باللياقة والرياضة أو الطبية والنفسية، وكذا الاختبارات العلمية.

وأكد أن الرئيس يركز دائمًا أن تكون الأجيال الجديدة لديها إدراك عالٍ ووعي عميق بمشكلات المنطقة والتحديات التي تواجهها مصر، ليكون على استعداد تام بتلقي العلم، وبالتالي الانضمام للكوادر العسكرية فيما بعد.

ولفت إلى أن مستوى الطلاب الملتحقين بالكليات العسكرية جيد جدًا، معربًا عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لهم.