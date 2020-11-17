 ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للأردن 8.2% في 10 أشهر - بوابة الشروق
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ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للأردن 8.2% في 10 أشهر

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 3:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 3:40 م

أفادت بيانات البنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، بارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية (عملات وذهب) في أول عشرة أشهر من العام الحالي بمقدار 995.6 مليون دينار (الدينار الأردني يعادل 1.41 دولار) أو ما نسبته 8.2% مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي.

ونقلت صحيفة "الغد"، عن المركزي، أن قيمة الاحتياطي الأجنبي بلغت في نهاية أكتوبر الماضي 13.06 مليار دينار، مقارنة مع 12.069 مليار في نهاية العام الماضي.

وأوضح البنك أن الارتفاع في احتياطي العملات الأجنبية بهذه النسبة يعود إلى إصدار سندات "يوروبوندز" (سندات دولارية) في شهر يوليو الماضي.

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