اتفاق بين باكستان وأفغانستان على تدريب أطقم الطيران الأفغانية

ذكرت السفارة الأفغانية في إسلام آباد أن باكستان ستقدم تدريبا مهنيا لطواقم الطيران الأفغانية، في مجالات الأمن والمراقبة الجوية وإخماد الحرائق والتوقعات الجوية وإدارة المطارات، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر بيان صادر عن السفارة الأفغانية، أمس الثلاثاء أنه تم التوصل إلى الاتفاق الثنائي، في هذا الصدد، خلال زيارة لوزير خارجية أفغانستان، أمير خان متقي إلى باكستان.

واتفقت كابول وإسلام آباد أيضا على تسيير عشر رحلات أسبوعيا، بين العاصمتين.

وأضاف البيان أنه "سيتم زيادة عدد المقاعد من ألف إلى 1500 وستكون الطائرات قادرة على الإقلاع من أي مطار من باكستان إلى كابول ومزار-شريف وقندهار".

وفي الوقت نفسه، سيتم السماح للطائرات الأفغانية بالقيام برحلات إلى مطارات إسلام آباد وكويتا وبيشاور.

وكان وزير خارجية أفغانستان، قد وصل الأربعاء الماضي إلى باكستان، لحضور اجتماعات "ترويكا بلس" ، ولم تكن زيارته إلى باكستان، تهدف فحسب إلى حضور تلك الاجتماعات"، لكن أيضا بحث قضايا ثنائية من بينها التجارة والصعوبات فيما يتعلق بنقاط العبور بين باكستان وأفغانستان.