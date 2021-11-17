 مسؤولة أمريكية: سنعمل مع الشركاء في الشرق الأوسط لردع إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤولة أمريكية: سنعمل مع الشركاء في الشرق الأوسط لردع إيران

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 10:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 10:15 ص

أكدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للأمن الإقليمي ميرا ريسنيك، أن بلادها ستعمل مع الشركاء في الشرق الأوسط لردع إيران وحماية دولهم.

وأشارت ميرا - خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء - إلى أن الطائرات المسيرة الإيرانية تشكل تهديدا حقيقيا، مضيفة أن الولايات المتحدة تريد مساعدة الشركاء للتعامل مع هذه التهديدات.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات على برنامج إيران للطائرات المسيرة، في مسعى إلى زيادة الضغط على طهران قبيل إعادة إطلاق المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

 


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