تنظيم «داعش» يتبنى تفجيري كابول

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأربعاء، مسئوليته عن تفجيرين في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك في بيان بثه التنظيم في حساب تابع له على "تليجرام".

وكان مسئولون في حركة طالبان وسكان محليون قالوا إن انفجارين وقعا في كابول اليوم وأسفرا عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ما لا يقل عن ستة من بينهم ثلاث نساء.

ويأتي الانفجاران بعد سلسلة تفجيرات شهدتها كابول في الأيام الماضية شملت استهداف مناطق شيعية في غرب المدينة عدة مرات.

وذكر قاري سعيد خوستي المتحدث باسم وزارة الداخلية في تغريدة على تويتر أن سيارة ملغومة انفجرت في منطقة داست برشي ذات الأغلبية الشيعية في غرب كابول، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ستة.

وذكر أحد السكان المحليين أن انفجارا ثانيا وقع في منطقة كارتي 3 القريبة. وقال مسئول من طالبان إن قوات الأمن لا تزال تجمع معلومات.

وأتي الانفجاران بعد سلسلة تفجيرات شهدتها كابول في الأيام الماضية شملت استهداف مناطق شيعية في غرب المدينة عدة مرات.