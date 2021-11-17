زراعة جنوب سيناء: تنفيذ 5 حقول إرشادية لأقماح المكرونة

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قال الدكتور محمد خليل، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن المديرية قامت بتنفيذ 5 حقول إرشادية لأقماح المكرونة لأول مرة في جنوب سيناء، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة في تصريح لـ"الشروق"، اليوم الأربعاء، أن جرى زراعة 10 حقول إرشادية للقمح والشعير، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء بمدينتي رأس سدر ومدينة الطور.

وأشار إلى أنه جرى توفير مفرمة للمخلفات الزراعية لتدوير المخلفات الزراعية، والانتهاء من إنشاء وحدة للخدمات البستانية بمديرية الزراعة، بهدف تقدم خدمات للقطاع الزراعي، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للمزارعين.

وأكد أن المديرية حريصة على تنظيم ندوات إرشادية حول المعاملات الزراعية لمحصول القمح في الظروف الصحراوي.