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ميركل: وضع كورونا الوبائي في ألمانيا مأساوي

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 4:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 4:26 م

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنّ الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا "مأساوي"، في إطار ارتفاع موجة الفيروس في العديد من دول العالم.

ونقلت قناة "العربية" عن ميركل قولها - اليوم الأربعاء - إنه لم يفت الأوان بعد لاتخاذ ألمانيا حقنة التطعيم الأولى.

وكانت سلطات ميونيخ (ولاية بافاريا الفيدرالية) قد قررت في وقت سابق، إلغاء سوق الكريسماس وسط التدهور السريع للوضع الوبائي المرتبط بانتشار فيروس كورونا في البلاد.

وصرّح عمدة ميونيخ ديتر رايتر: "الوضع المأساوي في عياداتنا والنمو المتسارع للعدوى الجديدة لا يترك لي أي خيار آخر، أي شيء أو حدث آخر سيكون غير مسؤول، وسيؤدي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة، علاوة على ذلك، سيكون سيئاً، خاصة لجميع العاملين في عياداتنا، الذين يعملون بأقصى قدراتهم".

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