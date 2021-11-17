 البرلمان التايلاندي يرفض تعديل الدستور المقترح من مجموعة مؤيدة للديمقراطية - بوابة الشروق
الأربعاء 17 نوفمبر 2021 9:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

البرلمان التايلاندي يرفض تعديل الدستور المقترح من مجموعة مؤيدة للديمقراطية

د ب ا
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 9:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 9:08 ص

صوّت البرلمان التايلاندي برفض تعديل لدستور البلاد اقترحته مجموعة "ري سوليوشن" المؤيدة للديمقراطية، حسبما أظهر بث لعملية التصويت اليوم الأربعاء.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، يسعى التعديل المقترح إلى القضاء على إرث الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2014.

وصوّت 473 نائبا ضد التعديلات الدستورية، بينما صوت 206 لصالحها، وامتنع ستة نواب عن التصويت في الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ.

وأيد ثلاثة فقط من أعضاء مجلس الشيوخ من أصل نحو 250 عضوا الاقتراح، الذي يتطلب ما لا يقل عن ثلث أصوات هذا المجلس لتمريره.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك