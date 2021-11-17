البرلمان التايلاندي يرفض تعديل الدستور المقترح من مجموعة مؤيدة للديمقراطية

صوّت البرلمان التايلاندي برفض تعديل لدستور البلاد اقترحته مجموعة "ري سوليوشن" المؤيدة للديمقراطية، حسبما أظهر بث لعملية التصويت اليوم الأربعاء.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، يسعى التعديل المقترح إلى القضاء على إرث الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2014.

وصوّت 473 نائبا ضد التعديلات الدستورية، بينما صوت 206 لصالحها، وامتنع ستة نواب عن التصويت في الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ.

وأيد ثلاثة فقط من أعضاء مجلس الشيوخ من أصل نحو 250 عضوا الاقتراح، الذي يتطلب ما لا يقل عن ثلث أصوات هذا المجلس لتمريره.