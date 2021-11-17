 تايلاند تصدر 6 مذكرات توقيف ضد أشخاص لتورطهم في الاحتيال الطبي ضد شركات أمريكية - بوابة الشروق
الأربعاء 17 نوفمبر 2021 3:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

تايلاند تصدر 6 مذكرات توقيف ضد أشخاص لتورطهم في الاحتيال الطبي ضد شركات أمريكية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 3:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 3:17 ص

أفادت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأن السلطات التايلاندية أصدرت 6 أوامر توقيف لأشخاص نتيجة التحقيق في عملية احتيال شهدت بيع ملايين من القفازات الطبية المقلدة والمستعملة لشركات أمريكية.

ونقلت القناة عن مكتب التحقيقات المركزي في تايلاند - خلال مؤتمر اليوم - أن مذكرات الاعتقال كانت لأفراد يُزعم أنهم ارتكبوا عمليات احتيال علنية بقيمة 2.6 مليون دولار من المستثمر الأمريكي "لويس زيسكين".
وقال أحد مسئولي الشرطة في تايلاند، حسب "سي إن إن"، إن محكمة تايلاندية قد وافقت على مذكرات توقيف بحق 6 أفراد في هذه القضية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك