تايلاند تصدر 6 مذكرات توقيف ضد أشخاص لتورطهم في الاحتيال الطبي ضد شركات أمريكية

أفادت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأن السلطات التايلاندية أصدرت 6 أوامر توقيف لأشخاص نتيجة التحقيق في عملية احتيال شهدت بيع ملايين من القفازات الطبية المقلدة والمستعملة لشركات أمريكية.

ونقلت القناة عن مكتب التحقيقات المركزي في تايلاند - خلال مؤتمر اليوم - أن مذكرات الاعتقال كانت لأفراد يُزعم أنهم ارتكبوا عمليات احتيال علنية بقيمة 2.6 مليون دولار من المستثمر الأمريكي "لويس زيسكين".

وقال أحد مسئولي الشرطة في تايلاند، حسب "سي إن إن"، إن محكمة تايلاندية قد وافقت على مذكرات توقيف بحق 6 أفراد في هذه القضية.