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﻿وزير الخارجية اليمني يشكر مصر على دورها الداعم في كل شتى المجالات

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 8:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 8:11 م

التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة، بالدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، حيث ناقشا معًا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات السياسية والميدانية على الساحة اليمنية.

من جانبه، وجّه الوزير اليمني الشكر لمصر على دورها الداعم للحكومة اليمنية في شتى المجالات وعلى مستوى التنسيق القائم بين البلدين، مشيدًا بالدورة التدريبية التي نظمتها مصر للكوادر الدبلوماسية اليمنية باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في التعاون الثنائي بين البلدين.

 


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