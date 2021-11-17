لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب آخرون إثر انفجارين في العاصمة الأفغانية "كابول".

وذكرت شبكة "فرانس 24" في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن أحد الانفجاريين نتج عن سيارة مفخخة.

وأضافت أنه لم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن التفجيرات حتى الآن.