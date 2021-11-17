انتخاب سياسي مغتصب عمدة لبلدة يثير غضبا في جنوب إفريقيا

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أثار انتخاب سياسي جنوب إفريقي مدان بالاغتصاب عمدة لإحدى البلدات، الغضب في البلاد.

وبحسب وسائل إعلام جنوب إفريقية، انتخب المجلس البلدي لمدينة كانالاند بمقاطعة ويسترن كيب يوم الثلاثاء الرجل /50 عاما/ في المنصب الذي شغله من قبل.

وصدر ضده خلال فترة ولايته السابقة حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة اغتصاب فتاة /15 عاما/ عام 2008.

وطعن على الحكم ومن ثم تم تعليقه. واضطر السياسي بدلا من ذلك إلى دفع غرامة والمشاركة في برنامج لمرتكبي الجرائم الجنسية.

ووفقا للقانون الجنوب إفريقي، لا يسمح بانتخاب من صدر ضدهم حكم بالحبس لأكثر من عام لتولي منصب عام.

واستفاد نائب عمدة كانالاند من الوضع القانوني أيضا، حيث اختار دفع غرامة ودخول الإقامة الجبرية بدلا من السجن لمدة 18 شهرا برغم إدانته بالاحتيال وعرقلة سير العدالة.

وجاء في تعليق لأحد النشطاء على موقع تويتر: "يصبح مغتصب أطفال مدان عمدة. لا يتم السماح بهذا إلا في جنوب إفريقيا. يصعب تصديق أننا نحارب الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي. هذه ليست مشكلة كانالاند، إنها مشكلة جنوب إفريقية".