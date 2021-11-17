ضبط صاحب مصنع لأجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة للاستيراد والتصدير يدير مصنع لتصنيع وتجميع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة .

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى إدارة مالك شركة للاستيراد والتصدير -كائنة بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية- مصنع لتصنيع وتجميع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة وفك شفرتها ببرمجيات متطورة بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات إدارة المتهم للمصنع المشار إليه ومكتب ومقر إدارة ومركز للصيانة وخدمة العملاء، وقيامه بإنشاء موقع على الإنترنت وصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للترويج لأعماله غير المشروعة.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وبالاشتراك مع مديريات أمن القاهرة والجيزة والمنوفية، تم استهداف المقرات المختلفة للشركة المشار إليها، وأمكن ضبط كل من مالك الشركة ومدير المكتب الإدارى للشركة، ومدير المصنع، ومدير الدعم الفنى.

وبتفتيش المقرات المشار إليها تم ضبط أجهزة استقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة للإنتاج والتصنيع وملصقات مزورة تفيد كون الجهاز مستورد وجيد الصنع، بإجمالى مضبوطات 663559، مبالغ مالية من حصيلة بيع أجهزة الريسيفر الغير مصرح بتداولها بالأسواق.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات للتربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.