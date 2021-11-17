سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية، استقرارًا عند أعلى مستوياته على الإطلاق في السوق غير الرسمية فيما سجل ارتفاعًا ملحوظًا على منصة مصرف لبنان المركزي ليصل إلى مستوى غير مسبوق على المنصة الرسمية منذ تأسيسها قبل عدة شهور.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار في السوق 23150 ليرة لكل دولار وهو أعلى متوسط سجله لبنان منذ بداية الأزمة قبل نحو عامين، فيما وصل متوسط سعر منصة صيرفة إلى 19300 ليرة لكل دولار بارتفاع قدره 400 ليرة للدولار الواحد عن متوسط سعر أمس.

يأتي ذلك في ظل استمرار الجمود الحكومي الناتج عن توقف جلسات مجلس الوزراء اللبناني منذ يوم 12 أكتوبر الماضي، فضلاً عن التوتر السياسي الذي يؤثر على تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية بما أدى لتدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية بلبنان.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أكد قبل أيام أن نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 74% تقريباً من مجموع السكان، مشيرًا إلى أنه إذا ما تم أخذ ابعاد أوسع في الاعتبار كالصحة والتعليم والخدمات العامة فإن نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد تصل إلى 82% من السكان وذلك استنادًا إلى الدراسة التي اعدّتها منظمة "الأسكوا" (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا).

ويظل سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية والمعاملات ثابتًا منذ أكثر من 20 عامًا عند سعر 1507 ليرة لكل دولار و3900 لأصحاب الودائع البنكية بالعملات الأجنبية.