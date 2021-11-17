وزير البترول: حوَّلنا التحديات إلى نجاحات بفضل الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تتبنى سياسة واضحة نحو إيجاد استقرار وتكامل بين الجميع ينعكس على تحقيق الازدهار، مشيرا إلى أن النموذج المصري الناجح في تحويل تحديات قطاع الطاقة إلى نجاحات يقف وراءه عدة عوامل في مقدمتها الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي حققته مصر.

جاء ذلك في تصريح للوزير، اليوم الأربعاء، أثناء جلسة خاصة عن مصر بعنوان "مصر .. بوابة شمال إفريقيا ومركز الطاقة لشرق المتوسط " ضمن فعاليات مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021".

وقال الملا، إن التقدم الذي أحرزته مصر في مشروع التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول جاء بفضل تبني إجراءات فاعلة ومبادئ عادلة قام على أساسها منتدى غاز شرق المتوسط الذي يعزز استفادة جميع دول المنطقة من موارد الغاز الطبيعي التي تزخر بها المنطقة"، مضيفا أن دول شمال أفريقيا وشرق المتوسط لديها فرص كبيرة للتعاون وزيادة عوائدها من ثرواتها من خلال تبني التعاون والشراكة نهجا رئيسيا لعلاقاتها بما يعود على المنطقة بالاستقرار والرخاء.

وأوضح الملا الجهود المصرية التي تحققت في مجال البترول والغاز الطبيعي من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ببرامجه السبعة التي غطت كافة مناحي الصناعات البترولية، وكذلك التحول الرقمي وترشيد الطاقة ومستجدات منتدى غاز شرق المتوسط ورؤية التحول لأنظمة الطاقة منخفضة الكربون وما تتطلبه من تأمين مصادر التمويل وتوفير الحلول التكنولوجية وتعزيز العمل على تنمية المهارات لتحقيق ذلك التحول.

وأشاد الوزير بما تشهده فعاليات "أديبك" من مناقشات مثمرة، مشيرا إلى أهمية المؤتمرات البترولية في إحداث التقارب بين المشاركين في تلك الصناعة الحيوية، مضيفا أنه يتطلع أيضا لمشاركة متميزة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس في العام المقبل.