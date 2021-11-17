 لجنة أطباء السودان تعلن سقوط قتيلين في احتجاجات الخرطوم - بوابة الشروق
الأربعاء 17 نوفمبر 2021 5:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري قبل الجولة الأخيرة من تصفيات التأهل لكأس العالم؟
النتـائـج تصويت

لجنة أطباء السودان تعلن سقوط قتيلين في احتجاجات الخرطوم

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 4:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 4:44 م

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما في مواجهات بين الجيش ومتظاهرين اليوم الأربعاء في العاصمة الخرطوم.

وقالت اللجنة في بيان، إنّ أحد الضحيتين أصيب برصاص حي في الرأس والثاني في العنق، وذلك في مواكب بحري السودان.

وكان نشطاء ونقابات قد دعوا، أمس الثلاثاء، إلى تنظيم تحركات مناهضة للقرارات التي أصدرتها المؤسسة العسكرية، وأكدت لجان في الخرطوم أن المبدأ الذي تبنته هو "لا شراكة، لا تفاوض، لا مساومة".

ونُظمت احتجاجات قبل أربعة أيام في شوارع العاصمة وأكثر من 50 مدينة داخل وخارج البلاد، طالبت باستعادة الحكومة المدنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك