لجنة أطباء السودان تعلن سقوط قتيلين في احتجاجات الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما في مواجهات بين الجيش ومتظاهرين اليوم الأربعاء في العاصمة الخرطوم.

وقالت اللجنة في بيان، إنّ أحد الضحيتين أصيب برصاص حي في الرأس والثاني في العنق، وذلك في مواكب بحري السودان.

وكان نشطاء ونقابات قد دعوا، أمس الثلاثاء، إلى تنظيم تحركات مناهضة للقرارات التي أصدرتها المؤسسة العسكرية، وأكدت لجان في الخرطوم أن المبدأ الذي تبنته هو "لا شراكة، لا تفاوض، لا مساومة".

ونُظمت احتجاجات قبل أربعة أيام في شوارع العاصمة وأكثر من 50 مدينة داخل وخارج البلاد، طالبت باستعادة الحكومة المدنية.