مسؤول فلسطيني يندد بمصادقة إسرائيل على نقل مؤسساتها الحكومية إلى القدس

ندد مسؤول فلسطيني اليوم الأربعاء، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على قرار نقل الدوائر والمكاتب الحكومية إلى مدينة القدس.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدنان الحسيني للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن القرار الإسرائيلي المذكور "مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقويض لحل الدولتين".

وشدد الحسيني على أن الجزء الشرقي من القدس يمثل عاصمة للدولة الفلسطينية ولا يمكن القبول فلسطينيا بأي خطوة تستهدف تكريس القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

واعتبر أن إسرائيل تعمل على إلغاء أي وجود فلسطيني رسمي أو سيادة فلسطينية في شرق القدس، محذرا من أن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية في المدينة المقدسة تقود إلى "انفجار الأوضاع الميدانية".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية قبل ثلاثة أيام على قرار نقل الدوائر والمكاتب الحكومية إلى مدينة القدس، وتضمن ذلك فرض عقوبات اقتصادية ومالية كبيرة على الوزارات التي لا تنفذ القرار.

واعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نهاية عام 2017 بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل الأمر الذي قوبل بتنديد فلسطيني شديد.

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