رئيس وزراء سنغافورة: فرض ضريبة على الثروة «ليس سهلا للغاية»

رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج يتحدث في سنغافورة في صورة بتاريخ السابع من يونيو حزيران 2019. تصوير: فيلاين ليم - رويترز.

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج إن الجهود المبذولة لتخفيف عدم المساواة من خلال الضرائب على الثروة تواجه تحديات بما في ذلك ضمان العدالة ومخاطر على القدرة التنافسية للبلاد.

وذكر لي هسين في مقابلة مع جون ميكلثويت رئيس تحرير وكالة بلومبرج للأنباء مساء اليوم الأربعاء، في منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة في سنغافورة: "نحتاج إلى إيجاد نظام ضريبي تصاعدي يقبله السكان باعتباره عادلا".

وأضاف: "والعدالة تعني أن يدفع الجميع قدرا من الضرائب، ولكن إذا كنت قادرا على دفع المزيد، فعليك أن تتحمل عبئا أكبر. وإذا كنت أقل ثراء، فيجب أن تتمتع بقدر أكبر من برامج الدعم والمزايا الحكومية".

وبالنسبة لسنغافورة، الدولة الجزرية الصغيرة والمستقرة التي تجذب الثروات الإقليمية منذ أمد طويل، تم دمج مسألة الضرائب على الثروة في نقاش سياسي أوسع بشأن الهجرة واتساع الفجوة في الثروة.