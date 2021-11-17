رئيس الوزراء التايلاندي يدافع عن قرار إرجاء إعادة فتح أماكن الترفيه حتى يناير القادم

دافع رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوشا، عن قرار إرجاء إعادة فتح الحانات وأماكن الترفيه من الأول من ديسمبر إلى 15 يناير القادم، في خطوة أصابت قطاع الضيافة والترفيه بخيبة الأمل.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن تشان أوشا القول إن إجراءات السلامة الصحية لن تكون جاهزة من أجل إعادة فتح أماكن الترفيه في الأول من ديسمبر المقبل.

وقال تشان أوشا، الذي يترأس أيضا مركز إدارة الوضع الوبائي الذي أصدر قرار التأجيل "علينا أن ننصاع لما تقوله وزارة الصحة بشأن هذا الأمر".

وحذر رئيس الوزراء أماكن الترفيه من إعادة الفتح قبل الحصول على تصريح بذلك وإلا سوف تواجه إجراء قانونيا.

كما أمر تشان أوشا المنظمين في أنحاء البلاد الالتزام بالاجراءات الاحترازية وتدشين إجراءات مراقبة صحية خلال احتفالات "لوي كراثونج" المقررة بعد غد الجمعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى حدوث تحسن مستمر في قطاع السياحة منذ إعادة فتح البلاد في الأول من نوفمبر الجاري، حيث ارتفعت معدلات الحجز في الفناد.