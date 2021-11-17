3 مشروعات مصرية تشارك في مبادرة «MEMI» بمهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط "MEMI" مشاركتها للسنة الثالثة على التوالي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتعاونها مع منصة أيام القاهرة لصناعة السينما، كاشفة عن المشروعات المشاركة ضمن فعاليات الدورة ٤٣ لمهرجان القاهرة السينمائي.

وتضم نسخة هذا العام، 11 مشروعاً من مختلف أنحاء العالم العربي، منها 3 مشروعات من مصر؛ هي: "This Is Why" تأليف سمر عبد الناصر، و"Six Degrees" لمنى الشيمي، و"Devolution لأحمد ندى، و3 مشاريع من الأردن هي: "Outlaws" لتالا الحصري ولُمى حمارنه، و"Al-Bacore" لزينة عازار وجوزيف شمعون، وWork in Progress لميرا نمري، و3 مشاريع من لبنان وهي: "Miit Batikha" للمؤلفة تالا أراكجي، و"This Is How I Died" لجمال أعور وأشرف مطاوع، و"Hinnd" لمايا حبلي، بينما يشارك من السودان Afro.ai من تأليف حجوج كوكا، ومن السعودية The" Last Session" لـ رولان حسن.

وكشفت المبادرة عن تشيكل فريق خبراء المبادرة من العديد من أشهر منتجي برامج الشاشة والتلفزيون والمؤلفين، وهم: ديفيد آيزاكس رئيس قسم جون ويلز للشاشة والتليفزيون بجامعة كاليفورنيا الجنوبية، ومورت ناثان أستاذ كتابة السيناريو في جامعة تشابمان، وبول فولي أستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا الجنوبية بكلية الفنون السينمائية، وجيل كوندون أستاذة كتابة السيناريو في جامعة تشابمان التي تمتلك خبرة تتجاوز 20 سنة في الكتابة الكوميدية للتلفزيون.

وقال هشام فقيه، مدير مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط: "عبر السنوات، مثلت مصر القلب والمقدمة في الآفاق الثقافية، ومن المنطقي أن تعتبرها المؤسسات الإقليمية بمثابة نجم الشمال أثناء استكشاف المناطق المجهولة في الصناعة.. يشرفني الإعلان عن تعاون مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للسنة الثالثة على التوالي، إذ أثمرت كل نسخة عن نتائج أكبر من النسخة التي سبقتها، على الرغم من الظروف العالمية، أتوجه بالتحية إلى محمد حفظي وفريقه لبنائهم مناخ ديناميكي يرحب بالجميع".

ومن جانبه، قال محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة: "يسعدنا الاستمرار في الشراكة مع مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط للسنة الثالثة على التوالي، فهذا التعاون لا يساهم فقط في تطوير العديد من المشروعات التلفزيونية، لكن أيضاً في استعراض وتقديم أفكارهم لمنتجين ومشترين من داخل وخارج العالم العربي".

وأوضحت ميريام دغيدي، مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما: "يسعدنا هذا العام، مساعدة المزيد من الموهوبين في كتابة المحتوى التلفزيوني العربي من أجل الوصول إلى منصات ومستثمرين دوليين".