فاوتشي يحذر من طفرة جديدة في إصابات كورونا بأمريكا

حذر الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض للشؤون الطبية من مخاطر محتملة بزيادة انتشار فيروس كورونا مجددا في فصل الشتاء المقبل في الولايات المتحدة.

وأضاف فاوتشي في تصريح له اليوم أن المعدلات بدأت تعاود التزايد بصورة تدريجية كما أن مستوى وقاية اللقاح آخذ في التراجع إضافة إلى ارتفاع معدل العدوى لمتحور دلتا وذلك سيمثل مخاطر مضاعفة ستؤثر حتى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك طفرة في الإصابات حتى أكثر مما يحدث حاليا بين الملقحين.

يشار إلى أن هذه التوقعات من جانب الدكتور فاوتشي تأتي في ظل تحذيرات أخرى بتجدد انتشار الفيروس في ظل استعداد المزيد من الأشخاص في الولايات المتحدة لموسم إجازات الكريسماس ويطالبون بعودة التجمعات العائلية بما قد ينتج عنه من زيادة الإصابات.

كما يجدر بالذكر أن متوسط حالات الإصابة الجديدة بالولايات المتحدة زادت إلى أكثر من 80 ألف حالة يوميا وفقا لبيانات فيدرالية وهو أعلى معدل له خلال نحو شهر.