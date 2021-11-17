 عقب عام من الجفاف.. الجزائر تخزن 165 مليون متر مكعب من المياه بفضل الأمطار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عقب عام من الجفاف.. الجزائر تخزن 165 مليون متر مكعب من المياه بفضل الأمطار

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 3:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 3:30 ص

أعلنت الجزائر تخزين 165 مليون متر مكعب من المياه منذ نوفمبر الجاري، بفضل الكميات الكبيرة من الأمطار التي شهدتها البلاد هذا العام مقارنة بالعام الماضي وما شهده من جفاف.
وأوضحت مديرة الوكالة الوطنية للسدود، نادية اوشرط أن الأمطار الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات سمحت بتخزين 165 مليون متر مكعب من المياه منذ 5 نوفمبر الجاري، أي ما يمثل 44 بالمائة من الكميات المخزنة منذ بداية السنة المائية في سبتمبر الماضي.
وأضافت أن الموارد المائية المخزنة حاليا على مستوى السدود بلغت 3ر2 مليار م3 وهو ما يمثل زيادة كبيرة في مخزون السدود التي عرفت تحصيل كميات هائلة من المياه.
وأشارت أوشرط إلى أن نسبة امتلاء السدود بلغت 16ر33 بالمائة على مستوى الجزائر بأكملها.

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