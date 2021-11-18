أنباء عن زيارة ماكرون للإمارات في ديسمبر المقبل

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع شهر كانون أول/ديسمبر المقبل،وفقا لما قاله مسؤولان مطلعان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المسؤولين رفضا الإدلاء بتفاصيل، في حين لم تؤكد المتحدثة باسم مكتب ماكرون خبر الزيارة.

وكشفت مجلة تشالينجز في وقت سابق اليوم الأربعاء أن الزيارة ستبدأ في الثاني من كانون أول/ديسمبر.

وقالت تشالينجز نقلا عن مصادر لم تسمها إنه تم إحراز تقدم في المحادثات بشأن بيع طائرات مقاتلة من طراز رافال من إنتاج شركة داسو الفرنسية إلى الإمارات، وقد يتم الإعلان عن صفقة قبل نهاية العام تتضمن ما لا يقل عن 30 طائرة.

ومثل هذه الصفقة مع الإمارات - الشريك الفرنسي المهم في المنطقة - يمكن أن تساعد ماكرون على التعافي بعد إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية مع أستراليا.