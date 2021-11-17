رئيس وزراء أستراليا يأمل بمزيد من التعاون مع الهند بمجالات الاقتصاد الرقمي

دعا رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون"، اليوم إلى مزيد من التعاون مع الهند في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وأمن شبكة الإنترنت، مؤكدا أن البلدين يتعاونان بالفعل في هذه المجالات وأنه لا يزال هناك الكثير الذي يمكنهما إنجازه فيها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الوزراء الأسترالي أثناء حوار سيدني لتعميق الشراكة التكنولوجيا بين أستراليا والهند والولايات المتحدة واليابان.

وقال موريسون: إن استراليا والهند تتعاونان بالفعل في مجالات أمن الإنترنت والتكنولوجيات الناشئة والاقتصاد الرقمي والمعادن، وأن هناك الكثير الذي يمكنهما القيام به في هذه المجالات، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.

وأضاف: "أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة تعمل لتكريس قدراتها لتعزيز سلاسل الإمداد والتموين في منطقة الاندو - باسفيك وتأمين نظام البيئة التكنولوجية".

وأشار رئيس الوزراء الأسترالي، إلى أن زعماء هذه الدول الأربع كانوا قد اتفقوا خلال اجتماعهم في واشنطن شهر سبتمبر الماضي على تعزيز الجهود في المجالات المهمة، ومن بينها مجالات التكنولوجيا واستكشاف فرص للتعاون في التكنولوجيات البيولوجية المتقدمة.