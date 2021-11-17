رئيس كفر الدوار: التأكد من حصول العاملين والمواطنين على لقاح كورونا

تواصل الوحدة المحلية، والوحدات القروية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد مرزوق، اليوم الأربعاء، إجراءات مراجعة موقف العاملين والمواطنين المترددين على الوحدات، وذلك من خلال تقديم كارت التطعيم أثناء دخول ديوان الوحدة المحلية.

وتابع مرزوق، إجراءات التأكد من حصول العاملين والمواطنين على لقاح كورونا قبل الدخول لديوان الوحدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء حفاظًا على سلامة الجميع.

وأوضح أنه في إطار توجيهات الدولة للانتهاء من تلقي جميع العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعات والمصانع والهيئات التابعة للقاح كورونا.

وتم خلال الفترة الأخيرة الماضية توفير عدد من فرق التطعيم داخل ديوان الوحدة المحلية لتطعيم العاملين بها، وكذلك عمال النظافة التابعين للوحدة.

وأكد رئيس المدينة، على استمرار حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بالمدينة وكافة القرى التابعة للمركز، من خلال المراكز الثابتة والفرق المتنقلة، وفقًا للبرامج المحددة من الإدارة الصحية بكفر الدوار، وذلك لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات.