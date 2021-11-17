لاعبة التنس اليابانية ناومي أوساكا تعرب عن قلقها عقب اختفاء الصينية بينج شواي

أعربت لاعبة التنس اليابانية ناومي أوساكا، عن مخاوفها بشأن لاعبة التنس الصينية بينج شواي، والتي لم يسمع عنها أحد منذ اتهامها للنائب السابق لرئيس الوزراء الصيني بالإعتداء الجنسي.

ونشرت بينج، بطلة منافسات الزوجي في ويمبلدون عام 2019، اتهاماتها لتشانج جاولي عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" الاسبوع الماضي.

وتم حذف المنشور من صفحة بينج، مثلما تم حذف باقي المحتوى المقدم من لاعبة التنس الصينية من الموقع.

وذكرت تقارير عدة أن بينج / 35 عاما/ لم يراها أو يسمع عنها أحد شيء منذ ذلك الحين، فيما طالب اتحاد لاعبات التنس المحترفات بالتحقيق في الأمر.

من جانبها، استخدمت اوساكا، صاحبة أربع ألقاب كبرى وأحد أكبر الأسماء في رياضة التنس، منصتها لطرح التساؤلات بشأن الموقف الجاري.

وكتبت أوساكا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "مرحبا بالجميع، لست متأكدة من متابعتكم جميعا للأخبار، لكنني علمت مؤخرا بأن زميلة في التنس لم يعلم عنها أحد شيء بمجرد حديثها عن واقعة إعتداء جنسي".

وأضافت: "الرقابة ليست على ما يرام، أتمنى أن تكون بينج شواي وعائلتها بخير وأمان، أشعر بالصدمة من الموقف الحالي، أرسل لها كل حبي ".

وأنهت أوساكا منشورها بوسم (هاشتاج): "أين بينج شواي".

ولم يكن هناك أي رد حتى الآن عن تلك الواقعة من جانب الحكومة الصينية.

ورغم ذلك فإن متحدثا باسم وزارة الخارجية أبلغ صحفيين بأنه ليس على علم بهذا بالموقف .

وقال المتحدث في بيان: "لم أسمع عن تلك الواقعة التي أُثرتموها، إنها ليست مسألة دبلوماسية".

كان ستيف سيمون، رئيس رابطة لاعبات التنس المحترفات، قد تحدث عن الأمر من خلال بيان له قال فيه: "الأحداث الحالية في الصين بشأن لاعبتنا بينج شواي، تثير قلقا عميقا".

وأضاف: "كمنظمة مكرسة لخدمة اللاعبات ، سنظل نحافظ على المبادئ التي تأسست عليها المؤسسة وهي المساواة والفرص والاحترام".

وتابع" بينج شواي وكل السيدات يجب أن نسمع أصواتهن، لا أن يخضعن للرقابة، يجب أن يتم التعامل مع اتهامها لمسؤول صيني سابق بإعتداء جنسي بمنتهى الجدية".

وجاءت تصريحات أوساكا بعدما أبدى لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا ، عن مخاوفه من الموقف حينما تحدث لوسائل الإعلام أوائل الاسبوع الجاري.

وقال ديوكوفيتش: "ليس لدي معلومات عن ذلك الأمر، لقد سمعت به منذ أسبوع".

وأضاف: "بكل صدق إنه أمر صادم أن تختفي، لقد رأيتها عدة مرات في منافسات بالسنوات الماضية".

وأوضح: "لا يوجد شيء لقوله سوى أننا نأمل في أن يتم العثور عليها قريبا، وأن تكون بخير، أنه أمر مروع ، يمكنني تخيل شعور عائلتها بغيابها".