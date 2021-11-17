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بلجيكا تعتزم بيع سندات بأجل 50 عاما

علم بلجيكا
علم بلجيكا
د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 5:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 5:08 ص

أعلنت وكالة إدارة الدين العام البلجيكية اعتزام الخزانة البلجيكية طرح ثلاث شرائح من السندات طويلة الأجل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الوكالة القول إن بليجكا تعتزم بيع سندات مدتها 10 سنوات بعائد قدره 1% ويحل أجل سدادها في حزيران/يونيو 2031 وسندات مدتها 20 سنة بعائد قدره 4ر0% ويحل أجل سدادها في حزيران/يونيو 2040 وأخيرا سندات مدتها 50 عاما يحل أجل سدادها في حزيران/يونيو 2071.

ومن المقرر أن تعلن وكالة إدارة الدين العام نطاق المزايدة لبيع السندات يوم 19 تشرين ثان/نوفمبر الحالي، على أن يتم عقد المزايدة يوم 22 من الشهر الحالي.

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