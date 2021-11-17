الين الياباني يسجل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 5 أعوام

اقترب سعر الدولار الأمريكي لفترة وجيزة صباح اليوم الأربعاء من 115 ين ياباني، ليسجل مستوى لم يظهر منذ ما يقرب من 5 أعوام، على خلفية مبيعات التجزئة الأمريكية وبيانات إنتاج المصانع التي جاءت أقوى من المتوقع في أكتوبر، بينما تراجعت أسهم طوكيو.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن سعر الدولار بلغ نحو 114.97 ين، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2017، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى ما بين 114.80 و114.81 ين ظهر اليوم بتوقيت طوكيو، مقابل 114.78 إلى 114.88 ين في بورصة نيويورك و114.26 إلى 114.28 في بورصة طوكيو الساعة الخامسة مساء أمس الثلاثاء بتوقيت طوكيو.

وانخفض مؤشر نيكاى الذى يضم أسهم أكبر 225 شركة يابانية 133.38 نقطة أو بنسبة 0.45% عن مستوى أمس الثلاثاء ليصل إلى 29674.74 نقطة. كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا لجميع إصدارات القسم الأول في بورصة طوكيو 10.44 نقطة أو بنسبة 0.51% ليصل إلى 2040.39 نقطة.

وواصلت العملة الأمريكية زخمها المتفائل في الصباح، مدعومة بمبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي.

وقال تاكويا كاندا، كبير الباحثين في معهد جايتيم دوت كوم للأبحاث، إن بيانات أكتوبر "أظهرت قوة إلى حد كبير، ما عزز الآمال في توقعات اقتصادية أكثر إشراقا" في الولايات المتحدة.