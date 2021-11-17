إيبوم إير النيجيرية تتفق مع إيرباص على شراء 10 طائرات إيه 220 بمعرض دبي للطيران

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وقعت شركة "إيبوم إير" التابعة لحكومة ولاية أكوا إيبوم في نيجيريا اتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 10 طائرات من طراز إيه 220 خلال معرض دبي للطيران المنعقد حاليا.

وقع الاتفاقية اليوم الثلاثاء مفون أودوم الرئيس التنفيذي لشركة "إيبوم إير" وكريستيان شيرير الرئيس التجاري في شركة إيرباص وبحضور أودوم جابرييل إيمانويل حاكم ولاية أكوا إيبوم.

وأكد مفون أودوم أهمية الاتفاقية مع إيرباص لشراء 10 طائرات من طراز إيه 220 والتي تعتبر ثمرة النمو الاستثنائي الذي حققته "إيبوم إير"منذ بدء عملياتها في العام 2019.

وقال للصحفيين: ستدعم هذه الإضافة نمو الشركة وتعزز الكفاءة التشغيلية كما ستوفر لركابها سعة أكبر وتجربة مقصورة محسنة.

وأفاد أودوم بأن "إيبوم إير" تسير رحلاتها إلى عدة وجهات أفريقية بما فيها أويو وأبوجا وكالابار وإينوجو وبورت هاركورت من خلال أسطولها المؤلف من 7 طائرات تضم طائرتين من طراز A220-300.

من جهته، أشار كريستيان شيرير إلى أهمية انضمام "إيبوم إير" للطيران إلى قائمة عملاء إير باص من خلال صفقة طائرات إيه 220 ما سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التوسع التي تطمح إليها الشركة إذ يوفر هذا الطراز المرونة التشغيلية العالية ويساعد على نمو العمليات والاستجابة للطلب المتزايد على الرحلات التي توفرها الشركة.

وتابع: تعكس هذه الاتفاقية خطط "إيبوم" الطموحة والرامية إلى توفير خيارات سفر أكبر من نيجيريا إلى مختلف أنحاء أفريقيا.